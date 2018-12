Far Cry 5, Warframe e Monster Hunter World fra i giochi più remunerativi di Steam nel 2018

Con il 2019 ormai alle porte, Valve ha pensato bene di dare uno sguardo agli ultimi dodici mesi e fare un bilancio dell'anno trascorso pubblicando alcune interessanti statistiche relative ai giochi presenti su Steam.

Veniamo dunque a scoprire che i titoli più remunerativi del 2018 (sulla base dei ricavi lordi) sono Assassin's Creed Odyssey, Civilization VI, Counter-Strike: Global Offensive, DoTA 2, Far Cry 5, GTA V, Monster Hunter World, PlayerUnknown's Battlegrounds, Rainbow Six: Siege, Rocket League, The Elder Scrolls Online e Warframe.

La lista dei giochi VR più remunerativi, invece, include Beat Saber, Job Simulator, Onward, Superhot VR, The Elder Scrolls 5 Skyrim VR, Gorn, VR Kanojo, Pavlov VR, Arizona Sunshine, Fallout 4 VR, Obus VR e Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades.

Interessante anche la classifica dei titoli con il maggior numero di giocatori in simultanea: sono dieci i videogame che nel 2018 hanno superato la soglia dei 100.000 utenti connessi contemporaneamente su Steam, ovvero Counter-Strike: Global Offensive, DOTA 2, GTA 5, Monster Hunter World, Path of Exile, PlayerUnknown's Battlegrounds, Rainbow Six Siege, Realm Royale, Team Fortress 2 e Warframe.

Che ne pensate di questi dati?

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che da qualche giorno sono iniziati i Saldi Invernali Steam. Avete già fatto qualche acquisto?