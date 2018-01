Far Cry 5 x Mondo Limited Edition è ora prenotabile sullo store Ubisoft

è lieta di annunciare che laè ora prenotabile in esclusiva sullo storeper PlayStation 4, Xbox One e PC. Questa edizione del gioco include tra le altre cose la colonna sonora in vinile e un disegno realizzato da Mondo.

Ubisoft ha collaborato con Mondo, un gruppo di artisti famosi per lo stile grafico davvero unico con cui realizzano poster cinematografici e artistici, per creare una collezione esclusiva di oggetti in grado di evidenziare il potere incredibilmente accattivante di Joseph Seed e del Progetto Eden’s Gate.

La Far Cry 5 x Mondo Limited Edition include:

Il gioco Far Cry 5 in versione standard.

Un’esclusiva confezione SteelBook X Mondo unica e limitata, creata da Jay Shaw, Direttore Creativo di Mondo.

Un disco in vinile con la colonna sonora originale di Far Cry 5.

Un codice per scaricare la versione digitale delle tracce incluse nel vinile.

Una confezione unica contenente un disegno del villain di Far Cry 5 realizzato da Mondo.

Per Mondo, questa collezione esclusiva realizzata in collaborazione con Ubisoft è stata una sfida emozionante. "Nel corso degli anni, abbiamo realizzato ogni genere di oggetto da collezione dedicato ai film e questa collaborazione rappresenta il passo successivo: con i videogiochi si può essere più aperti e fantasiosi. È tutta un’altra cosa", ha dichiarato Jay Shaw, Direttore Creativo di Mondo. "Siamo davvero felici di collaborare con una società tanto creativa come Ubisoft!"

La Far Cry 5 x Mondo Limited Edition è disponibile in sole 4.000 copie in tutto il mondo ed è già prenotabile a questo indirizzo su console (89,99€) e PC (79,99€) in esclusiva sullo store di Ubisoft. Prenotando la Far Cry 5 x Mondo Limited Edition, sarà possibile ricevere gli esclusivi Doomsday Prepper Pack e il Chaos Pack, che includono un set di oggetti cosmetici e consumabili utilizzabili per guidare la Resistenza contro il Progetto Eden’s Gate.

Ricordiamo che Far Cry 5 sarà disponibile dal 27 marzo 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.