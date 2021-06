Far Cry 6: sono ben 12 gli studi di Ubisoft impegnati nello sviluppo dell'open world

Ubisoft ha la fortuna di poter disporre di un gran numero di studi interni con cui la compagnia d'Oltralpe è in grado di lavorare a diversi progetti in parallelo e, se necessario, agglomerare alcuni dei suoi team per realizzare al meglio un singolo progetto.

Emblema di questa grande libertà organizzativa è Far Cry 6: come svelato dall'audio director Eduardo Vaisman, il nuovo capitolo della serie sparatutto open world ha dato vita alla collaborazione di ben 12 studi interni di Ubisoft. Seppur principalmente sviluppato nella sede di Toronto, il gioco è stato co-realizzato insieme ai team di Montreal, Kiev, Berlino, Shangai, delle Filippine, di Berlino, Bucarest, Pune, Odessa, Winnipeg, Montpellier e Quebec, per una partecipazione a livello globale di moltissimi sviluppatori. Sembra proprio che la compagnia abbia voluto fare le cose in grande e chiamare in causa un numero piuttosto impressionante di studi interni per raccontare nel migliore dei modi la storia del dittatore Anton Castillo.

Ricordiamo che Far Cry 6 sarà disponibile a partire dal 7 ottobre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Il progetto non contemplerà la sola presenza del videogioco, ma anche di altri contenuti come artbook, fumetti e libri in uscita nel 2021 che ne espanderanno l'universo narrativo. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Far Cry 6.