Far Cry 6 in 4K/60fps su PS5 e Xbox Series X, ma il Ray Tracing è assente su console

Nel corso di una recente sessione di domande e risposte con la redazione di WccfTech, gli sviluppatori di Ubisoft hanno fornito qualche informazione in più per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di Far Cry 6 e delle sue versioni PC e console.

Stando a quanto apprendiamo, il titolo è costruito tramite lo stesso engine di Far Cry New Dawn, ma il team ha lavorato per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e generalmente alleggerire il carico di lavoro delle CPU. Per quanto concerne le migliorie che vedremo sulle versioni next-gen, Ubisoft parla di miglioramenti per Level of Detail, draw distance, simulazione dell'acqua, e aggiunta di texture HD. PS5 e Xbox Series X saranno in grado di reggere il gioco in 4K/60fps, mentre su PC vengono annoverate feature come riflessi e ombre DXR, supporto a Fidelity FX (FSR, CAS), framerate sbloccato, supporto a schermi ultrawide, e slider del FOV.

Come nota dolente per le edizioni PS5 e Xbox Series X, il Ray Tracing sarà una funzionalità esclusiva per PC. Ubisoft si è voluta concentrare su altro con le versioni console: "Il nostro obiettivo è stato quello di sfruttare le nuove funzionalità hardware, ottimizzando le prestazioni per puntare al 4K e raggiungendo i 60 FPS, assicurandoci al contempo che le nuove funzionalità di gioco, come il nostro sistema meteorologico dinamico, siano supportate su tutte le piattaforme".



Ricordiamo che Far Cry 6 sarà disponibile dal 7 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Google Stadia e Amazon Luna. L'ultimo trailer dedicato al gioco ha messo nuovamente in luce il dittatore Anton Castillo, interpretato da Giancarlo Esposito. In attesa del lancio, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Far Cry 6.