Far Cry 6: 4K Ultra HD confermato solo su Xbox One X e Series X, non su PS4 PRO e PS5

Il materiale promozionale pubblicato a margine della presentazione di Far Cry 6 all'evento Ubisoft Forward specifica che la risoluzione 4K Ultra HD sarà disponibile su Xbox One X e Series X ma non su PS4 PRO e PS5. La conferma del supporto ufficiale di Ubisoft scatena la reazione della community sui social.

Incuriositi dall'assenza di PS5 e PS4 PRO dalla lista delle console che consentono di accedere alla risoluzione "4K Ultra HD" del nuovo kolossal sparatutto di Ubisoft, in molti hanno chiesto delle spiegazioni ai gestori del canale Twitter di Ubisoft Support.

A tal proposito, i rappresentanti dell'azienda francese hanno specificato che "come indicato sul banner, Far Cry 6 è un gioco 4K Ultra HD solo su Xbox One (riferendosi al modello midgen Xbox One X, ndr) e Xbox Series X. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati". La risposta ottenuta dal supporto di Ubisoft ha così prodotto una sequela di messaggi sui social da parte di chi, giustamente, si chiede perchè PS5 non rientri nella rosa di piattaforme che supportano il 4K in Far Cry 6, specie in considerazione della presenza in quella medesima lista di un sistema con specifiche hardware ben inferiori a PlayStation 5 come l'attuale Xbox One X.

In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti da parte del colosso videoludico transalpino, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento sul nuovo sparatutto di Ubisoft con l'anteprima di Far Cry 6.