Far Cry 6, AC Valhalla e WD Legion: Ubisoft regala nuovi sfondi mobile

I curatori dei profili social di Ubisoft invitano gli appassionati di videogiochi a scaricare gratis degli inediti sfondi per smartphone dedicati a Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion.

I sei wallpaper regalati dal colosso videoludico francese catturano l'essenza dei giochi tripla A in arrivo su PC e console (sia di questa che della prossima generazione) tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo.

Le immagini di Far Cry 6, ad esempio, immortalano il crudele dittatore Anton Castillo e ci proiettano idealmente nell'inferno della guerra civile a cui dovremo partecipare dal 18 febbraio per liberare l'isola caraibica di Yara.

Ben più "movimentate" sono invece le scene riprese nelle due cover di Assassin's Creed Valhalla con Eivor in versione maschile e femminile, con la possibilità per gli utenti di passare dall'uno all'altra in qualunque momento dell'epopea action GDR che li attende per il 17 novembre.

Per i wallpaper di Watch Dogs Legion, infine, Ubisoft mette in luce il particolare stile artistico scelto per rappresentare a schermo la battaglia che coinvolgerà i membri del DedSec nella caotica Londra da esplorare, e riconquistare, a partire dal 29 ottobre.