Far Cry 6 accoglie il 'padre' Joseph Seed: ecco la data del terzo DLC del Season Pass

Premuratisi di lanciare l'avventura gratuita di Far Cry 6 con Rambo, i ragazzi di Ubisoft Toronto riabbracciano le atmosfere yariane del loro ultimo sparatutto a mondo aperto per fissare la data d'uscita di Joseph: Collasso, il terzo e ultimo DLC collegato al Season Pass del kolossal FPS.

Nella sfida finale che attende tutti i possessori del Pass Stagionale di Far Cry 6 sarà possibile indossare i panni di Joseph Seed: in questa sua nuova veste, il crudele 'padre' di Hope County dovrà fare i conti con il suo passato e rivivere le tremende malefatte che hanno caratterizzato la sua permanenza nella (un tempo) ridente cittadina del Montana.

Sul fronte del gameplay, l'espansione offrirà un'esperienza ispirata al genere roguelite e fornirà agli appassionati l'opportunità di entrare nella mente torturata di Joseph per affrontare orde di ex seguaci del 'padre' dopo che la sua fede è crollata.

La sfida roguelite che attende gli emuli di Joseph partirà ufficialmente l'8 febbraio su tutte le piattaforme. Tramite il Buddy Pass di Far Cry 6, i possessori del DLC potranno invitare un altro giocatore in Far Cry 6 (sulla medesima piattaforma o famiglia di console) e unirsi in cooperativa alle partite. In attesa che si faccia l'8 febbraio, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione del DLC Control di Far Cry con Pagan Min.