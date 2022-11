Far Cry 6: alieni e tanti misteri da scoprire in Lost Between Worlds

Le anticipazioni sul reveal di Far Cry 6 Lost Between Worlds si concretizzano con il video di presentazione confezionato da Ubisoft per svelare ufficialmente la prossima espansione dello sparatutto open world.

Il nuovo contenuto aggiuntivo di Far Cry 6 ci porterà a esplorare una versione frammentata dell'isola di Yara, con Dani Rojas che si ritroverà in uno spazio contorto tra i mondi dopo essere entrata in contatto con una forma di vita aliena non corporea di nome Fai.

Agli emuli di Dani spetterà il compito di riparare l'astronave di Fai recuperando i cinque frammenti della navicella distaccatisi dopo l'arrivo sulla Terra; ciascuno dei frammenti raccolti aumenterà le statistiche di sopravvivenza della nostra intrepida alter-ego, ma prima bisognerà completare le 15 prove impegnative di un Rift alieno pieno di nemici umanoidi e creature dall'aspetto cristallino.

Ogni Rift propostoci da Ubisoft con il DLC di Far Cry 6 proporrà sfide specifiche, come la Fortezza in frantumi sospesa nel cielo o l'Esperanza sottomarina piena di trappole mortali. Starà ai giocatori, ad ogni modo, scegliere di volta in volta quali Rift affrontare per sbloccare i frammenti della nave di Fai e degli equipaggiamenti speciali. Una volta portata a compimento la missione affidata da Fai, Dani riceverà dal suo nuovo amico alieno dell'equipaggiamento fantascientifico che le darà un vantaggio 'etereo' nella lotta contro il regime di Anton Castillo.

Il lancio di Far Cry 6 Lost Between Worlds è previsto per il 6 dicembre al prezzo di 19,99 euro o come parte dell'Upgrade Pass su PC e console. Ma non è tutto. Ubisoft ha infatti annunciato una Prova Gratuita di Far Cry 6, nel corso della quale poter esplorare la regione di Isla Santuario e completare tutte le attività legate a questa porzione della mappa di Yara: al termine della prova, i giocatori possono mantenere tutti gli equipaggiamenti sbloccati e i vantaggi ottenuti dal completamento delle attività attraverso il trasferimento del salvataggio. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra analisi di Far Cry 6 x Stranger Things con il Sottosopra di Yara.