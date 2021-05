Far Cry 6: dove è ambientato il gioco con Giancarlo Esposito?

Far Cry 6 si appresta a portare avanti quest'anno la longeva serie Ubisoft iniziata nel lontano 2004 su PC. Nel corso degli anni il brand si è distinto per aver esplorato ambientazioni ben diverse tra loro e tutte a loro modo evocative ed affascinanti. Dove sarà ambientato il sesto capitolo?

Le vicende di Far Cry 6 si svolgono a Yara, una fittizia isola dei Caraibi ispirata a Cuba e dominata con il pugno duro dal dittatore Anton Castillo (interpretato dall'attore Giancarlo Esposito). "El Presidente", così si fa chiamare, sta cercando di spingere suo figlio Diego a seguire le sue orme e prendere in futuro il suo posto. Il ragazzo è però molto incerto sul suo futuro, mentre vede davanti a sé la guerriglia urbana che genera caos per le strade di Yara nel tentativo di rovesciare il regime instaurato da suo padre.

Ubisoft ha descritto Yara come la più grande e variegata mappa mai offerta finora da qualunque Far Cry, e punterà forte sulle atmosfere tropicali che caratterizzano il luogo offrendo ai giocatori panorami mozzafiato e un paradiso terrestre purtroppo devastato da una guerra civile. Nei panni del ribelle Dani Rojas ci muoveremo in questo grande open world nel tentativo di liberare l'isola dall'oppressione di Castillo e riportarla così alla sua antica gloria. In attesa del debutto del gioco potete riscoprire con noi tutti i villain della serie di Far Cry, nella speranza che Anton Castillo possa rivelarsi all'altezza di antagonisti quali Vaas Montenegro, Pagan Min e Joseph Seed. Nel frattempo aspettiamo il reveal del gameplay di Far Cry 6.