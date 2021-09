Far Cry 6: AMD Fidelity FX Super Resolution all'opera nel nuovo video

La partnership tra Ubisoft e AMD fa sentire il proprio peso con un nuovo video che mostra i vantaggi del Fidelity FX Super Resolution in Far Cry 6. Il colosso californiano promette infatti prestazioni di livello senza compromettere la qualità grafica.

Nel nuovo video pubblicato da AMD vengono infatti messe in mostra le potenzialità dell'algoritmo di upscaling proprietario Fidelity FX Super Resolution sulla prossima produzione targata Ubisoft. Stando al filmato Far Cry 6, una volta attivata la funzionalità, potrà godere di un incremento del framerate che può arrivare fino al 44% in più del normale. Ovviamente, data la natura commerciale del trailer, AMD non ha fornito le caratteristiche del PC utilizzato, promettendo un certo vantaggio sulle generiche configurazioni Ryzen e Radeon. Far Cry 6 rientra d'altronde nel programma "Raise the Game" di AMD al fianco di altri titoli come Resident Evil Village.

Durante la fase di sviluppo del gioco Stephanie Brenham, 3D Team Lead Programmer presso Ubisoft, aveva parlato dell'implementazione di AMD FSR all'interno di Far Cry 6 in maniera più che positiva, riservando alla tecnologia di AMD il compito di allargare la platea dei giocatori e di consentire prestazioni di rilievo anche su configurazioni meno avanzate.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che qualche giorno fa Ubisoft ha confermato i requisiti PC minimi e consigliati per Far Cry 6, suddivisi in base all'utilizzo del Ray Tracing e alla tipologia di risoluzione.