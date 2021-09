Far Cry 6: gli Amigos entrano in azione nel video sulle interazioni con gli animali

Dopo aver confezionato la video comparativa di Uncharted 4 tra PS4 e PS5 prendendo spunto dal reveal trailer della Legacy of Thieves Collection, lo youtuber Cycu1 si dedica a Far Cry 6 e realizza un filmato sui tanti animali con cui avremo modo di interagire esplorando la mappa open world dello sparatutto Ubisoft.

Protagonisti indiscussi di questo simpatico collage di scene di gioco sono, naturalmente, gli Amigos di Far Cry 6, ossia i companion che ci seguiranno fedelmente nella nostra lotta per rovesciare il regime dittatoriale di Anton Castillo.

Scorrendo il video possiamo così ammirare le numerose animazioni a corredo delle interazioni tra il protagonista Dani Rojas e i suoi Amigos, come il gallo da combattimento Chicharron e il coccodrillo Guapo: non manca nemmeno il bassotto Chorizo protagonista del tweet infernale di Diablo con cui Blizzard ha scherzato con Ubisoft nei mesi scorsi, un'iniziativa goliardica che ha scatenato la reazione dei fan.

Date un'occhiata al video di Cycu1 e fateci sapere che cosa ne pensate di Far Cry 6 e della scelta di far assumere agli animali Chicharron, Guapo e Chorizo il ruolo di companion ufficiali per il lancio dell'FPS a mondo aperto di Ubisoft, che ricordiamo essere previsto per l'ormai vicino 7 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X/S.