Far Cry 6: l'analisi di DF sulle differenze grafiche tra PC, PS5 e Xbox Series X/S

Dopo aver confermato le migliori performance di PS5 e Xbox Series X/S con i nuovi firmware, i ragazzi di Digital Foundry hanno indossato idealmente i panni dei guerriglieri di Far Cry 6 per condurre un'analisi esaustiva sulle differenze grafiche e prestazionali sul kolossal FPS di Ubisoft tra PC e console nextgen.

L'ultimo speciale curato dall'ormai celebre collettivo di giornalisti "tecnoludici" legati a Eurogamer.net s'accompagna all'immancabile video raffronto tra le versioni PC, PS5, Xbox Series X e Series S di Far Cry 6.

In base alle rilevazioni effettuate dal team di DF una volta installato il Texture Pack opzionale e provveduto ad aggiornare il titolo alla medesima versione sulle console di ultima generazione, a parità di setting e di modalità grafica scelta (con framerate a 60fps) l'esperienza offerta dallo sparatutto a mondo aperto risulta essere pressoché identica su PS5 e Xbox Series X.

Il sistema nextgen di Microsoft vanta però dei parametri leggermente più elevati nel range di risoluzione dinamica (con scaling automatico che oscilla tra i 2160p e i 1872p) rispetto a PlayStation 5 (tra 1872p e 1728p), producendo così un'immagine leggermente più nitida e "pulita". Su Xbox Series S, lo scaling dinamico opera invece tra 1224p a 1080p, dei valori più che accettabili per il gaming su pannelli Full-HD.

Il collettivo di Digital Foundry si sofferma poi sulla bontà del sistema deputato a gestire il Ray Tracing di Far Cry 6 su PC: l'approccio adottato dagli sviluppatori di Ubisoft prevede un impiego limitato del DXR nella gestione delle ombre per dirottare le risorse computazionali sugli aspetti artistici più "impattanti" a livello artistico e scenico, come per i riflessi prodotti dal Sole e dalle altre fonti d'illuminazione sugli specchi d'acqua e sulle superfici riflettenti nelle diverse ore del giorno.

In chiusura d'analisi, il team di DF evidenzia i numerosi bug, glitch e problemi di performance riscontrati nel corso delle prove, esortando Ubisoft a risolverli quanto prima per garantire la massima esperienza grafica e ludica. Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Far Cry 6.