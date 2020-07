Far Cry 6 sarà annunciato questa settimana all'evento Ubisoft Forward?

Emergono nuovi rumor sul possibile annuncio di Far Cry 6, titolo che secondo varie fonti dovrebbe essere annunciato questa settimana e più precisamente domenica 12 luglio nel corso dell'evento Ubisoft Forward.

La lineup di Ubisoft per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2021) include cinque giochi AAA, tra cui Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters, manca all'appello un gioco che secondo vari rumor sarà proprio Far Cry 6.

L'attore Giancarlo Esposito sembra coinvolto in Far Cry 6 e il reveal come detto dovrebbe essere imminente, con uscita prevista durante questo anno fiscale, non è chiaro però se si tratterà di un progetto completamente next-gen o cross gen. Far Cry 5 ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica, adesso però è probabilmente tempo di guardare oltre con il nuovo episodio della serie.

Vecchi rumor parlavano anche di uno spin-off multiplayer di Far Cry in sviluppo ma non sappiamo se questa idea sia stata abbandonata o comunque quanto fossero affidabili le voci in questione. Ne sapremo di più nel weekend?