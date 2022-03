Far Cry 6: annunciato weekend gratis e crossover con Stranger Things

Ubisoft annuncia l'inizio di un weekend di prova gratuita per Far Cry 6: dal 24 al 27 marzo 2022 compresi, l'ultimo episodio della serie sarà accessibile a tutti liberamente su PC e console PlayStation e Xbox. E le sorprese non sono ancora finite.

Oltre ad avere accesso a tutti i contenuti in DLC pubblicati fino a questo momento, la compagnia francese rivela l'arrivo di un intrigante crossover con Stranger Things, la popolare serie tv di Netflix, attraverso The Vanishing, una missione inedita che mescolerà i due mondi ed anch'essa giocabile durante il fine settimana di prova gratuita. The Vanishing offrirà elementi stealth e survival horror, con i giocatori che interagiranno con nuovi personaggi ed esplorando una versione distorta e più inquietante dell'isola di Yara.

Inoltre, Ubisoft conferma anche di poter acquistare il gioco base e il suo Season Pass a prezzi scontati rispettivamente del 50% e del 35%, in modo così da poter continuare l'avventura nei panni di Dani anche una volta terminato il weekend gratis. Si tratta quindi di un'interessante occasione per dare una chance al sesto episodio della serie uscito nell'ottobre 2021: se volete approfondire la nostra recensione di Far Cry 6 vi illustrerà nel dettaglio tutte le caratteristiche dell'opera.

Per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi, il più recente è il DLC Collasso di Far Cry 6 con Joseph Seed, antagonista visto per la prima volta in Far Cry 5.