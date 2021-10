Far Cry 6, da Anton Castillo a Dani Rojas: personaggi approfonditi nel nuovo trailer

Manca ormai davvero poco al debutto ufficiale di Far Cry 6 e, per stemperare l'attesa che ancora ci separa dal lancio, Ubisoft ha pensato di pubblicare un nuovo trailer dedicato al suo nuovo open world in prima persona ambientato nell'isola di Yara.

Il filmato, a cui potete dare uno sguardo in cima alla notizia, è questa volta incentrato sul comparto narrativo di Far Cry 6. Il titolo ci permetterà di vivere una storia di ribellione nei panni di Dani Rojas, un personaggio nato nella capitale di Esperanza che guiderà il popolo di Yara alla rivoluzione. I giocatori saranno liberi di selezionare il sesso del proprio alter ego all'inizio della propria esperienza.

Non poteva inoltre mancare il focus sul temibile dittatore dell'isola, Anton Castillo, interpretato dall'inconfondibile Giancarlo Esposito. Il despota costringerà i cittadini di Yara al lavoro forzato e cercherà di indottrinare suo figlio Diego Castillo affinché diventi un suo degno erede.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Far Cry 6 sarà disponibile a partire dal 7 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Google Stadia e Amazon Luna. In attesa della recensione, vi portiamo dietro le quinte dello sviluppo di Far Cry 6. Intanto, è già stato svelato online il bizzarro finale alternativo del gioco.