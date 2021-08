Far Cry 6: l'approccio open world sarà molto diverso dai capitoli passati, spiega Ubisoft

Il World Director di Ubisoft Toronto, Ben Hall, èa scambiato quattro chiacchiere con i giornalisti di GameReactor.eu per discutere dell'open world di Far Cry 6 e del differente approccio alle meccaniche free roaming adottato dagli sviluppatori.

Dopo aver rassicurato i possessori delle console last gen spiegando loro che Far Cry 6 sarà splendido su PS4 e Xbox One, Hall si è soffermato sulle dinamiche free roaming della prossima avventura da vivere sulla fittizia isola caraibica di Yara per dichiarare che "con Far Cry 6, volevamo davvero concentrare gli aspetti legati all'open world e fare in modo che questi ultimi funzionassero come un'entità a se stante. Quando indosserete i panni di Dani Royas sarete il protagonista della vostra storia ma il mondo non ruoterà attorno a voi, sarete solo uno dei tanti abitanti di Yara. Per noi sviluppatori era davvero importante assicurarci che questo approccio funzionasse per dare modo alle persone di capire che, nel mondo che dovranno esplorare, ci saranno molte cose che accadranno e che coinvolgeranno tante altre persone".

In funzione di questo approccio, Hall sottolinea inoltre come in Far Cry 6 assisteremo per la prima volta all'introduzione di un sistema che consentirà al nostro alter-ego di riporre l'arma e di esplorare "pacificamente" determinate aree della mappa: "Questo approccio mette in luce aspetti del mondo di gioco completamente nuovi per la serie. Potrete riporre le armi e, finché non sarete in zone limitate o controllate dai militari, potrete praticamente passare inosservati e vedere cosa accadrà nel mondo, per poi scegliere se interagire o meno con esso. Se assisterete a dei militari che prendono di mira alcuni guerriglieri, ad esempio, potrete decidere di aiutare o meno quelle persone. Scegliendo di aiutarli, magari ricevere delle informazioni utili per progredire nel vostro viaggio, oppure potrete decidere di adottare un basso profilo finché non vi ritterrete sufficientemente armati o esperti per attaccare i militari. [...] Come il sistema della fauna selvatica, dove vedrete i predatori attaccare le prede, anche in tutti gli altri aspetti del gameplay open world vi sentirete davvero immersi in una dimensione più ricca e variegata, sarà un mondo in costante movimento".