Far Cry 6: armi, skin e Pesos gratis nel nuovo pacchetto Twitch Prime

Continua ad arricchirsi l'offerta del mese di ottobre 2021 per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Gaming, ovvero il servizio conosciuto fino a pochi mesi fa con il nome di Twitch Prime e grazie al quale è ora disponibile un esclusivo bundle per i giocatori di Far Cry 6.

Per poter riscattare il bundle non occorre far altro che collegare un account Amazon Prime ad un profilo Twitch, visitare la pagina relativa alla promozione ed eseguire l'accesso con l'account Ubisoft Connect al quale sono collegate le piattaforme sulle quali siete intenzionati a giocare lo sparatutto in prima persona.

Ecco di seguito l'elenco completo dei contenuti del Bundle Vaquero:

Outfit "Vaquero" (include cappello, gilet, pantaloni, stivali e braccialetto)

Pistola "El Caballero Blanco"

Fucile "Ultima Resistenza di Julia"

Ciondolo arma Orologio da tasca

Cavallo da corsa di Vaquero

Ciondolo per specchietto veicoli "Ferro di cavallo Yaran"

Pacchetto Pesos Piccolo (contiene 3000 Pesos Yarani)

Una volta effettuato il riscatto del ricco pacchetto, pubblicato in concomitanza con un nuovo bundle di Apex Legends, potrete trovare tutti gli oggetti nell'inventario di Dani Rojas al successivo avvio del gioco Ubisoft.

Avete già dato un'occhiata alla recensione di Far Cry 6 a cura di Giuseppe Arace? Sulle nostre pagine trovate anche una guida per muovere i primi passi in Far Cry 6.