Far Cry 6: armi e veicoli si mostrano nel nuovo trailer a 4K e 60fps

Anche ad Ubisoft è stato dedicato un piccolo siparietto nel corso della conferenza Microsoft all'E3 2021, visto che tra i numerosi filmati mostrati nella diretta troviamo anche quello di Far Cry 6.

Si tratta di un gameplay trailer della durata di un paio di minuti e catturato a risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo direttamente da una Xbox Series X. Nel video possiamo vedere il dittatore di Yara, Anton Castillo (il villain interpretato da Giancarlo Esposito di Breaking Bad), infuriato per via delle esplosive gesta del protagonista, il quale sta mettendo a rischio il suo regime con una serie di azioni mirate. A tal proposito, possiamo vedere una rapida carrellata di sequenze che mostrano fasi di gioco a bordo di veicoli, momenti stealth nella foresta in cui si utilizza un arco e tanto altro.

Prima di lasciarvi al nuovo video, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 7 ottobre 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Avete già dato un'occhiata al trailer del Season Pass di Far Cry 6 con protagonisti Vaas, Pagan Min e Joseph Seed?

Non dimenticate di dare un'occhiata alla nostra anteprima di Far Cry 6 a cura di Francesco Fossetti.