Far Cry 6 arriva su Steam: è tempo di prendere parte alla rivoluzione di Yara su PC

Se n'era già parlato precedentemente e, più nel dettaglio, nelle ultime settimane: vari giochi Ubisoft tra cui Far Cry 6 sono stati avvistati su Steam e, dopo un po' di giorni, è finalmente giunto l'atteso momento degli utenti della piattaforma di Valve: l'ultima epopea di Ubisoft è arrivata sul popolare client.

È quindi arrivato il giorno di pubblicazione di Far Cry 6 su Steam, reso disponibile per tutti nella giornata di ieri, 11 maggio 2023. Gli iscritti al noto portale videoludico potranno quindi prendere parte alle bellezze ed alle atrocità di Yara, un paradiso tropicale ove il dittatore Anton Castillo ha intenzione di riportare il suo popolo ai fasti di un tempo attraverso il sangue.

Chiamati a vestire i panni di Dani Rojas, i giocatori potranno quindi combattere insieme ai guerriglieri della rivoluzione, in un'avventura che saprà divertire per decine e decine di ore. Il tutto, inoltre, sarà accessibile ad un prezzo speciale: in occasione dell'arrivo dell'atteso titolo su Steam, Valve ha dato il via ad una promozione speciale per Far Cry 6. Per un periodo di tempo limitato che va fino al 25 maggio, gli utenti potranno acquistare il gioco nella sua edizione base a soli 15,99 euro.

La suddetta iniziativa è valida anche per tutte le altre versioni:

La Deluxe Edition di Far Cry 6 passa da 79,99 euro a 20,99 euro;

Far Cry 6 Gold Edition passa da 99,99 euro a 25,99 euro;

Far Cry 6 Game of the Year Edition passa da 119,99 euro a 35,99 euro.

Fino al 25 maggio sarà possibile accedere ai DLC dell'avventura con una riduzione del 50% su tutti e tre i contenuti aggiuntivi o, in alternativa, del 60% sul Season Pass e sulla Game of the Year Upgrade Pass. La nuova iterazione dell'avventura di Ubisoft ha molto da offrire e, se siete interessati a conoscere la nostra opinione, vi invitiamo a recuperare la recensione del DLC di Far Cry 6 che porta gli alieni a Yara in naufragio tra i mondi.