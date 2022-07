Far Cry 6 in arrivo su Xbox Game Pass? Ubisoft chiarisce la questione

Nella giornata dello scorso 20 luglio sullo store Xbox brasiliano era comparsa un'icona che lasciava intendere il possibile arrivo di Far Cry 6 nel catalogo di Xbox Game Pass. Un avvistamento sospetto, dato che Ubisoft finora non si è mai espressa in merito al concretizzarsi di questa possibilità, quantomeno a stretto giro.

La segnalazione ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando voci e speranze dei fan della serie. La situazione è tuttavia ben diversa, in quanto la cover di Far Cry 6 comparsa nel banner pubblicitario dedicato all'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate è stata frutto di un errore da parte dello store. Interpellata in merito dal portale True Achievements, infatti, Ubisoft ha confermato che Far Cry 6 non sta per arrivare nel servizio di Microsoft e, in generale, non ci sono piani verso tale direzione.

Come al solito, nulla esclude che un domani il più recente episodio di Far Cry possa a tutti gli effetti sbarcare sul Game Pass, per il momento però il gioco resta accessibile soltanto acquistandolo attraverso i classici canali retail e digitali. Ricordiamo in ogni caso che la compagnia francese ha confermato il futuro arrivo di Ubisoft+ anche su Xbox e, sebbene ancora non ci sia una data definitiva in tal senso, nel prossimo futuro il vasto catalogo del servizio Ubisoft sarà a disposizione anche degli utenti delle console Microsoft.

Vi piacerebbe l'arrivo di Far Cry 6 su Xbox Game Pass?