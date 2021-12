Far Cry 6 e Assassin's Creed Valhalla in sconto nel Calendario dell'Avvento di GameStop

Le sorprese del Calendario dell'Avvento di GameStop di mercoledì 22 dicembre sono interamente dedicate al mondo Ubisoft, con sconti e offerte sui migliori giochi della casa francese.

Far Cry 6 Yara Edition costa 39.98 euro mentre Rider's Republic è in vendita a 34.98 euro, Assassin's Creed Valhalla costa 27.99 euro su tutte le piattaforme, lo stesso prezzo è valido sia per l'edizione standard che per la Drakkar Edition esclusiva di GameStop.

Cercate un party game per divertirvi in famiglia a Natale? Just Dance 2022 è la scelta giusta, il popolare gioco di ballo costa 37.98 euro in versione Switch e 34.98 euro per tutte le altre console. Infine, due giochi vengono proposti a 14.98 euro l'uno, parliamo di Assassin's Creed The Ezio Collection e The Crew 2, entrambi in versione PS4 e Xbox One.

Siete ancora in tempo per gli ultimi acquisti prima delle festività di fine anno e GameStop vi propone tante idee regalo per Natale come console, videogiochi, ricariche PlayStation Store (compra una PSN Card da 50 euro e ricevi una spilla in regalo), abbonamenti prepagati a DAZN, Netflix, PlayStation Plus, Game Pass e altri servizi, oltre a giochi di carte e da tavolo, LEGO, tazze, tappetini, Funko! Pop, lampade e abbigliamento dedicato ai personaggi di videogiochi, film, serie TV, anime, fumetti, manga e cartoni animati.