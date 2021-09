Far Cry 6: le attività dei Campi di Guerriglieri nella video panoramica sul gameplay

Con ancora negli occhi le scene delle prodezze Ray Tracing di Far Cry 6, i curatori dei social di Ubisoft ci propongono una nuova video panoramica sul gameplay dell'FPS a mondo aperto in uscita il 7 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Google Stadia e Amazon Luna.

L'ultimo filmato confezionato dall'azienda francese di rituffa nelle atmosfere caraibiche di Yara, una fittizia nazione insulare attraversata dai violenti moti di protesta di una società piegata dalla dittatura di Anton Castillo.

Per avere la meglio sulle truppe schierate dal sanguinario despota yarano interpretato dall'attore Giancarlo Esposito, il nostro alter-ego non potrà agire in totale solitudine ma avrà bisogno dell'aiuto offertogli dai guerriglieri per accrescere la propria potenza di fuoco.

L'approccio open world di Far Cry 6 farà quindi leva sulle attività da completare per rinsaldare il legame del nostro personaggio con i PNG che operano nei Campi dei Guerriglieri. Nell'ultima video panoramica sul gameplay, Ubisoft rimarca il concetto mostrando l'ampio ventaglio di opzioni che avremo a disposizione per potenziare i diversi avamposti dei guerriglieri e riuscire, così facendo, ad avere accesso a un arsenale più ricco e ad informazioni utili per abbattere le difese erette da Castillo nella capitale yarana di Esperanza.

Se volete saperne di più sul gameplay e sui contenuti di questo atteso FPS, vi rimandiamo al nostro speciale sulla rivoluzione open world di Far Cry 6 con il resoconto dell'ultima prova di 5 ore.