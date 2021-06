Far Cry 6 avrà la modalità co-op online, la conferma di Ubisoft

Ubisoft ha recentemente mostrato per la prima volta il gameplay di Far Cry 6, il nuovo capitolo della serie open world in prima persona che ci porterà in quel di Esperanza, una città fittizia ispirata alle affascinanti peculiarità di Cuba.

Stando a quanto dichiarato dal game director Alexandre Letendre durante una recente sessione Ask Me Anything (AMA) tenutasi su reddit, l'intrigante ambientazione di Far Cry 6 sarà esplorabile anche in compagnia dei propri amici. Similmente a quanto accadeva in Far Cry 5, anche in questa occasione avremo modo di affrontare la campagna principale del sanbox in modalità co-op online.

"Sì, Far Cry 6 arriverà con una modalià cooperativa online completa, come Far Cry 5. Ditelo ai vostri amici, ci si diverte un sacco", le dichiarazioni di Letendre.

Nel caso di Far Cry 5, i giocatori hanno bisogno di accedere alle funzionalità multiplayer del gioco che vengono sbloccate subito dopo aver lasciato l'isola di Dutch. A quel punto, basta selezionare "Online", "Invita amici", e quindi scegliere un utente dalla propria lista di contatti. Una volta che l'altro giocatore ha accettato la richiesta, viene avviata la modalità cooperativa ed è possibile godersi assieme il caotico mondo di Far Cry. Al momento non sono state condivise altre informazioni riguardo il nuovo capitolo, e non sappiamo se avviare la co-op sarà altrettanto semplice, né se Ubisoft abbia intenzione di permettere il cross-play tra le varie piattaforme di riferimento.



Ricordiamo che Far Cry 6 sarà pubblicato su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One il 7 ottobre 2021. La casa francofona ha recentemente confermato che il gioco non conterrà un editor dei livelli né la modalità Arcade. Per ulteriori approfondimenti sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Far Cry 6.