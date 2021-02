Far Cry 6, avvistata la possibile data di lancio: gioco in palio con Xbox Series X

Dopo la data di lancio di Far Cry 6 segnalata da un retailer olandese, spuntano ulteriori riferimenti in merito ad un possibile arrivo del titolo Ubisoft nel corso della primavera.

A suggerirlo è un avvistamento realizzato dall'utenza britannica. Come potete verificare dal Tweet disponibile in calce a questa news, infatti, sembra che il programma Microsoft Rewards del Regno Unito possa aver svelato in anticipo la possibile data di uscita di Far Cry 6. Quest'ultimo propone infatti una lotteria alquanto peculiare: tra i premi in palio figura infatti proprio il titolo che vedrà la partecipazione dell'attore Giancarlo Esposito. Nello specifico, si parla di un bundle di Far Cry 6 con Xbox Series X, con il vincitore che potrà godersi la versione next gen della produzione.



A incuriosire la community non è ad ogni modo tanto la presenza del premio, quanto la giornata che vedrà la conclusione dell'iniziativa. La lotteria si chiuderà infatti il prossimo 6 aprile 2021. La data corrisponde ad un martedì, giorno feriale che potrebbe dunque accogliere la pubblicazione del gioco. Se non altro, l'indicazione temporale potrebbe suggerire l'eventuale finestra di lancio scelta da Ubisoft. Al momento ad ogni modo si tratta di un'informazione non confermata. Dopo il rinvio a tempo indeterminato, il team di sviluppo non ha infatti offerto indicazioni sul periodo di arrivo, limitandosi a riferimenti ad un debutto di Far Cry 6 nell'anno fiscale 2021-2022.