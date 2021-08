Far Cry 6, Baldo, WarioWare e non solo: una nuova settimana su Twitch con Everyeye!

Il mese di agosto si avvia al termine, ma non la programmazione live del Canale Twitch di Everyeye, pronta ad accompagnare i videogiocatori in direzione di uno dei periodi più caldi dell'anno!

Il mese di settembre si preannuncia infatti particolarmente caldo in termini di nuove uscite, tra Diablo II Resurrected, Kena: Bridge of Spirits, Deathloop e moltissimi altri. In attesa dei molteplici Day One in dirittura di arrivo, il Canale Twitch di Everyeye è pronto a proporvi una ricchissima rassegna di appuntamenti, tra Far Cry 6, l'italianissimo Baldo, WarioWare: Get It Together e non solo. Di seguito, l'intera programmazione della settimana appena iniziata:

Lunedì 30 agosto

Ore 10:00 - Every Morning con il Fossa

Ore 14:00 - Silicon Valley

Ore 15:00 - Baldo: un pomeriggio con il gioco di NAPS Team

Ore 21:30 - Rainbow Six: Siege feat. Kikachan87

Martedì 31 agosto

Ore 10:00 - Every Morning con Marco

Ore 14:00 - WarioWare: Get it Together!

Ore 18:00 - Far Cry 6

Ore 21:00 - Ferrari eSports Series 2021

Mercoledì 1 settembre

Ore 10:00 - Every Morning con il Fossa

Ore 15:00 - Q&A Tech

Ore 17:00 - Lost in Random

Giovedì 2 settembre

Ore 10:00 - Every Morning con il Fossa

Ore 15:00 - Q&A Pop

Ore 17:00 - Da Definire

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. GiornoGamig

Venerdì 3 settembre

Ore 10:00 - Every Morning con Ale

Ore 15:00 - Da Definire

Ore 17:00 - Pokemon Unite feat Cydonia

Ore 21:00 - Be_Frankie con Returnal

Sabato 4 settembre

Ore 21:30 - Call of Duty Warzone feat. kikachan87

