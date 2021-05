Far Cry 6, Beyond Good & Evil 2, The Division Heartland: quando escono? Ubisoft chiarisce

Oltre al chiarimento sui giochi Ubisoft in sviluppo e sulle ottime vendite di Assassin's Creed, l'ultimo report finanziario dell'azienda francese contribuisce a fare luce sulla finestra di lancio dei più importanti titoli attualmente in lavorazione presso le sussidiarie della multinazionale transalpina.

Il documento presentato da Ubisoft agli azionisti e agli investitori della compagnia per riassumere le strategie portate avanti dall'azienda nel corso dell'anno fiscale appena conclusosi, infatti, contribuisce a chiarire le intenzioni di Ubi sulle tempistiche di commercializzazione di molti titoli attualmente in sviluppo.

Secondo quanto si apprende dal report finanziario in questione, il lancio di Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine (nome provvisorio), Riders Republic, Roller Champions "e altri titoli minori" è pianificato per questo anno fiscale, ovvero entro e non oltre la data del 31 marzo 2022. Nell'elenco di Ubisoft sui giochi destinati a vedere la luce nel corso dell'attuale anno fiscale rientrano anche il remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo e The Division Heartland, l'esperienza free to play appena annunciata come parte delle iniziative portate avanti dal colosso francese per espandere l'IP di The Division.

Sempre in base alle informazioni snocciolate da Ubisoft, apprendiamo che il sandbox piratesco Skull & Bones è atteso in uscita nell'anno fiscale 2022/2023, ossia nella finestra temporale che va dall'1 aprile 2022 al 31 marzo 2023. Nel report finanziario della compagnia francese non vengono citate le finestre di lancio di Beyond Good & Evil 2. Del kolossal sci-fi, però, viene confermata l'intenzione di Ubisoft di farne una delle IP di punta per la "crescita significativa di proprietà intellettuali" che avverrà in futuro, di conseguenza non sappiamo se il mancato chiarimento sulla finestra di lancio sia da attribuire a un qualche tipo di annuncio che dovrebbe avvenire entro breve, magari già durante l'E3 2021.