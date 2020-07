Far Cry 6: chi è Giancarlo Esposito, l'attore che interpreta Anton Castillo

Giancarlo Esposito darà voce e volto ad Antón Castillo, villain di Far Cry 6 dittatore assoluto dell'isola di Yara (ispirata a Cuba). Ma chi è Giancarlo Esposito? Conosciamo meglio questo straordinario e versatile attore.

Nato in Danimarca da papà di origini napoletane e madre afro-americana, Giancarlo Esposito si trasferisce molto presto negli Stati e alla fine degli anni '70 debutta al cinema nel film Running Il Vincitore. Esposito ha recitato in oltre cento film e preso parte a serie televisive di successo come Miami Vice, Breaking Bad (dove interpreta il ruolo di Gustavo "Gus" Fring, forse il suo personaggio più noto) e Better Call Saul, interpretazione che gli vale due candidature agli Emmy Awards, senza dimenticare la sua comparsa in The Mandalorian, una delle serie più apprezzate degli ultimi anni.

Giancarlo Esposito ha prestato il suo talento anche al mondo dei videogiochi, interpretando piccoli ruoli in Payday 2 (2013) e Destiny (2014), fino al ruolo di assoluto comprimario in Far Cry 6. Il suo volto compare sulla copertina e sugli artwork promozionali, certamente un ruolo di primissimo piano e lo stesso Esposito ha dichiarato di essere entusiasta di poter interpretare un dittatore dalle mille sfaccettature come Anton Castillo. Cosa ne pensate della scelta di Ubisoft? Esposito è il cattivo giusto per Far Cry 6 oppure no?