Far Cry 6, cinque ore in giro per Yara prima della recensione: la nostra prova

Ubisoft ci ha concesso l'opportunità di provare Far Cry 6 per cinque ore, tempo che abbiamo trascorso seminando distruzione per Yara e scoprendo un open world di buona fattura. Ecco a voi le nostre impressioni!

Durante la nostra prova, siamo rimasti fortemente impressionati dalla sceneggiatura: ben consci di aver visto solo una piccola percentuale di ciò che offrirà il prodotto finale, la narrativa di Far Cry 6 ci è parsa coesa e affascinante, una cornice perfetta per un open world che ancora una volta fa leva sulla dimensione quantitativa: il mondo di Yara è vasto e pieno di cose da fare e da vedere.

Far Cry 6 non evolve in maniera significativa la formula di gameplay tipica della serie, e a quanto pare non compie neppure dei grossi passi in avanti nel campo dell'Intelligenza Artificiale, tuttavia si è fin da subito distinto come un'esperienza densa e briosa, votata alla leggerezza e alla frenesia. Le nostre, in ogni caso, restano impressioni preliminari, e non è da escludere che lo sblocco di nuove feature ed equipaggiamenti inediti nelle fasi avanzate possa dare una scossa anche al gameplay. Scoprite cosa ne pensiamo nella Video Anteprima allegata in cima a questa notizia e nel resoconto della prova di Far Cry 6 curato dal nostro Giuseppe Arace.