Far Cry 6: come si chiama l'attore di Anton Castillo?

Ubisoft ha da poco presentato il gameplay di Far Cry 6 mostrando le prime sequenze del nuovo episodio della serie. Sin dal primo annuncio un personaggio ha spiccato più degli altri e parliamo ovviamente del dittatore Anton Castillo. Vi sembra un volto noto?

Non vi sbagliate perchè Anton Castillo è interpretato da Giancarlo Esposito (nome completo

Giancarlo Giuseppe Alessandro Esposito) talentuoso attore di origini italiane visto in tantissime serie TV di successo, da The Mandalorian a Better Call Saul, passando per Criminal Minds Suspect Behavior, Breaking Bad, Creepshow, Godfather of Harlem. Esposito è anche un attore cinematografico e doppiatore, nonché regista con due pellicole all'attivo: Gospel Hill (2008) e This Is Your Death (2017).



Giancarlo Esposito ha recitato in oltre cento film e preso parte a serie televisive ottenendo due candidature agli Emmy Awards per il ruolo di Gustavo "Gus" Fring in Breaking Bad. Nel mondo dei videogiochi Esposito ha fatto fino ad ora solamente una piccola apparizione in Payday 2 doppiando il personaggio del Dentista e in Destiny, adesso ricopre il ruolo del villain in Far Cry 6, con l'obiettivo di diventare uno dei cattivi più iconici della saga al fianco di Pagan Min, Vaas e Joseph Seed.



Il nuovo Far Cry sarà disponibile da 7 ottobre 2021 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Far Cry 6.