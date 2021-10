Far Cry 6: come sbloccare oggetti gratis con i Twitch Drops

A pochi giorni dal lancio di Far Cry 6, Ubisoft ha dato il via ad una promozione a tempo attraverso la quale i giocatori possono accaparrarsi alcuni oggetti esclusivi grazie ai Twitch Drops.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense disponibili nel corso dell'iniziativa e i requisiti utili per ottenerle:

T-Shirt Yara with Loveper personalizzare il protagonista - Guarda per 30 minuti

Skin Chickendale per il pollo Chicharron - Guarda per un'ora

Per poter ricevere questi oggetti occorre innanzitutto disporre di un account Twitch ed effettuare l'accesso al sito ufficiale di Ubisoft Connect con il profilo collegato alle vostre piattaforme (inclusa quella sulla quale giocherete a Far Cry 6). A questo punto non occorre fare altro che visitare il sito ufficiale di Ubisoft legato ai Twitch Drops e seguire le istruzioni a schermo per collegare la piattaforma dedicata allo straming di Amazon al profilo Uplay. Una volta effettuato il collegamento, potete andare alla ricerca di una qualsiasi diretta sulla piattaforma che abbia come categoria attiva "Far Cry 6" e che riporti tra i tag anche "Drop abilitati". Per ottenere tutte e due le ricompense occorre guardare un totale di 60 minuti, non necessariamente sullo stesso canale.

Una volta trascorso abbastanza tempo su un canale abilitato alla distribuzione delle ricompense, riceverete una notifica su Twitch e potrete procedere con il riscatto manuale dei due bonus. Per far ciò occorre visitare la pagina dell'inventario sulla piattaforma di streaming, selezionare la scheda "Far Cry 6 - Release" e cliccare sul tasto "Riscuoti subito" su ciascuna ricompensa.

Va precisato che l'iniziativa resterà attiva solo per un periodo di tempo limitato e avrete tempo fino al prossimo martedì 19 ottobre 2021 alle ore 7:00 del fuso orario italiano per completare gli obiettivi e ricevere i contenuti extra.

