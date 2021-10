Far Cry 6: come e dove trovare Lanciagranate e Lanciarazzi

Far Cry 6 è finalmente disponibile: durante l'avventura a fianco dei rivoluzionari dell’isola di Yara nel nuovo sparatutto open world di Ubisoft avrete la possibilità di trovare ed utilizzare una grandissima quantità di armi differenti.

Tra le tante bocche di fuoco a disposizione non mancano ovviamente i lanciagranate ed i lanciarazzi: alcuni di questi sono liberamente acquistabili negli accampamenti, mentre altri ancora sono armi uniche che si possono ottenere esplorando l’enorme mondo di gioco di Far Cry 6 o completando alcune specifiche missioni speciali.

Lanciagranate non unici

Lanciagranate unici

Lanciarazzi non unici

Lanciarazzi unici

I due lanciagranate non unici sono ile l'e possono essere ottenuti semplicemente acquistandoli presso un rivenditore in uno dei tre accampamenti dei guerriglieri sparsi lungo la mappa di gioco. Prima di poterli comprare dai negozianti, però, dovrete costruire la struttura dellaall’interno di almeno uno di questi insediamenti. Per farlo dovrete spendere un totale di 200 unità di metallo e 200 unità di carburante, così distribuite: 60 unità di ciascuna risorsa per costruire la struttura, e ulteriori 140 a testa per potenziarla al secondo livello. Una volta completata la struttura potrete finalmente ottenere il vostro primo lanciagranate: l'M-79, il quale è disponibile al prezzo diI lanciagranate unici sono: per trovarli assieme a tante altre armi uniche potete dare un’occhiata alla nostra guida completa a tutte le armi di Far Cry 6. In ogni caso, El Caballero si trova nell'acciaieria F.I. Escudo a Corbe Shores, mentre La Petit Mort si riceve completando la caccia al tesoro Sword-Crossed Lovers a Muerte Point. E adesso avete tutto l'occorrente per fare una strage di nemici.Sono l'e il: come per i lanciagranate, per trovarli in vendita dai negozianti dei tre accampamenti sparsi per Yara dovrete prima costruire l'edificio della Guarnigione in almeno uno di essi e potenziarlo al livello 2. A questo punto potrete procedere con l'acquisto del primo lanciarazzi disponibile, ovvero il RPG-7, spendendo. Per sbloccare anche il RAT-4 dovrete invece potenziare l'edificio della Guarnigione al livello 3.. Il primo si ottiene completando la caccia al tesoro Coraggio Liquido nel porto di Del Toro, mentre il secondo il trova al centro della città di Segunda, nascosto dentro una borsa ricoperta di decorazioni