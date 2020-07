Far Cry 6: confermati upgrade gratis su PS5 e Smart Delivery su Xbox Series X

Far Cry 6 seguirà le orme di Assassin's Creed Odyssey e Watch Dogs Legion: esattamente come gli altri due giochi protagonisti di Ubisoft Forward, anche il sesto capitolo della serie free roaming supporterà lo Smart Delivery su Xbox Series X e l'upgrade gratis su PS5.

La strategia di Ubisoft in merito agli aggiornamenti alle versioni di prossima generazione, quindi, non prevede alcun esborso aggiuntivo da parte dei giocatori. Ciò significa che, grazie a Smart Delivery, i giocatori che acquisteranno Far Cry 6 su Xbox One potranno ottenere gratuitamente la versione per Xbox Series X quando acquisteranno la console next-gen. Allo stesso modo, i possessori della versione PlayStation 4 otterranno gratis la versione per PS5.

Si tratta indubbiamente di una politica che farà la felicità di tutti quei giocatori che preferiscono aspettare prima di acquistare le console di prossima generazione, entrambe in uscita a fine anno in una data non ancora precisata da Sony e Microsoft. Far Cry 6, ricordiamo, è previsto su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Google Stadia per il 18 febbraio 2021. Il titolo verrà lanciato nelle edizioni Standard, Gold, Ultimate e Collector's.