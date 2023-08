Far Cry 6: un cosplay di Dani Rojas femminile e in compagnia del fido Chorizo

Sono passati ormai quasi due anni dal debutto di Far Cry 6, ultimo episodio della saga di sparatutto openworld di Ubisoft che porta i giocatori sull'isola di Yara per combattere i soldati dell'esercito di Anton Castillo, ma non è ancora tempo di andare avanti.

Far Cry 6 è il peggior capitolo della serie Ubisoft, almeno stando al punteggio assegnato su Metacritic. Principale causa di questa valutazione negativa è la formula ormai ridondante e riciclata che pare aver stufato l'utenza. Far Cry andrebbe svecchiato per riconquistare il pubblico, ma al momento il futuro della serie è un'incognita. Ubisoft sembra alla ricerca di talenti per il prossimo Far Cry, ma il publisher transalpino almeno per il momento non si lascia andare ad annunci ufficiali.

Vista l'importanza e la popolarità della serie la produzione di un settimo capitolo non è in dubbio, ma la cosplayer MSSKUNK ci trattiene sull'isola di Yara. Protagonista di Far Cry 6 è Dani Rojas, che a seconda della scelta iniziale del giocatore può essere un maschio o una femmina. A differenza dei vecchi protagonisti, Dani è natio della capitale di Yara, ma nonostante ciò inizialmente preferì non unirsi alla Rivoluzione fuggendo dal Paese. Infine, venne travolto dal moto guerrigliero Libertad, che ha l'obiettivo di affrontare Anton.

In questo cosplay femminile di Dani Rojas da Far Cry 6 la protagonista non è sola. Tra le braccia della rivoluzionaria c'è infatti il fido segugio Chorizo, un cucciolo di bassotto che la aiuta durante le missioni in qualità di Amigos.