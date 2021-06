Far Cry 6: la crudeltà di Castillo e i DLC del Season Pass protagonisti del video E3 2021

Come da programma, nel corso dell'evento Ubisoft Forward, gli sviluppatori di Far Cry 6 hanno rialzato il sipario sul loro kolossal sparatutto mostrando un nuovo trailer sugli eventi della storia e svelato i contenuti del Season Pass protagonisti del recente leak.

Partendo dalle emozioni offerte dal trailer della campagna principale, gli autori di Far Cry 6 hanno reso ancora più evidente la crudeltà del dittatore Anton Castillo inscenando l'incontro tra il despota dell'isola di Esperanza e la guerrigliera Dani Rojas. Nel video proposto da Ubisoft vengono inoltre offerti degli interessanti indizi sul rapporto tumultuoso tra lo stesso Anton e suo figlio, il tredicenne Diego.

Meno sorprendenti (a causa dei leak) ma altrettanto importanti sono poi le informazioni condivise dall'azienda francese nel ribadire il proprio impegno per il supporto post-lancio di Far Cry 6 tramite i numerosi contenuti previsti con il Season Pass.

Le espansioni che andranno a impreziosire il Pass Stagionale di Far Cry 6 ci consentiranno di indossare gli scomodi panni dei tre villain più celebri dei passati episodi della serie: ci riferiamo naturalmente a Vaas di Far Cry 3, Pagan Min di FC4 e Joseph Feed del più recente Far Cry 5. Ciascun personaggio vivrà un'esperienza onirica che rappresenterà in maniera plastica i demoni che li hanno consumati nei rispettivi episodi della saga FPS. Con l'acquisto del Season Pass sarà inoltre possibile accedere all'iconica esperienza "retro-futuristica" di Far Cry Blood Dragon, lo spin-off in stile synthwave di Far Cry 3.