Far Cry 6: Cuba, rivoluzione e politica, parla il narrative director Navid Khavari

Dopo aver svelato il primo gameplay di Far Cry 6, il narrative director Navid Khavari è tornato a parlare delle origini, delle ispirazioni e dell'intreccio narrativo dietro l'isola di Yara, specificando di non voler politicizzare il gioco.

Intervistato dalla redazione di TheGamer, Navid Khavari ha infatti approfondito il setting narrativo di Far Cry 6 ed in particolare dell'isola di Yara, chiaramente ispirata a Cuba, sottolineando però la distanza tra la storia del gioco e quella di eventi simili realmente accaduti: "L'ispirazione originale è stata tratta dalle tecniche di guerriglia e dal loro contesto, che ovviamente è legato alla rivoluzione. Quando parli di guerriglia pensi ai combattenti degli anni '50 e '60, noi siamo andati li a parlare con veri guerriglieri che hanno combattuto allora e ci siamo innamorati delle loro storie".

Il director ha poi continuato: "Ci siamo anche innamorati della cultura delle persone che abbiamo incontrato. Quando siamo venuti via, sentivamo di non dover rifare Cuba, ci siamo resi conto che è un'isola complicata e il nostro gioco non vuole prendere una posizione politica su ciò che sta accadendo a Cuba nello specifico. Oltre a questo abbiamo tratto ispirazione dai movimenti di guerriglia in tutto il mondo nel corso della storia. Per noi, costruire l'isola di Yara ci avrebbe aiutato a raccontare quelle storie rimanendo aperti con la nostra politica e con le ispirazioni".

Insomma il team di Ubisoft ha cercato di trarre ispirazione dalla storia di Cuba senza tuttavia politicizzare la narrazione di gioco. Ci saranno riusciti? Lo scopriremo presto. Intanto potete trovare la nostra anteprima di Far Cry 6 sulle pagine di Everyeye.