Far Cry 6: ecco la data del DLC che ci metterà nei panni del crudele Pagan Min

Dopo aver celebrato l'arrivo in Far Cry 6 delle missioni con Danny Trejo, Ubisoft annuncia la data di lancio di Pagan: Control, l'espansione che ci farà indossare i panni (e l'equipaggiamento) del crudele Pagan Min di Far Cry 4.

Il secondo contenuto aggiuntivo legato al Season Pass di Far Cry 6 darà modo agli esploratori yariani di interpretare il cattivone del quarto capitolo della serie sparatutto e di vivere una nuova esperienza ispirata al genere roguelite. Il compito degli utenti sarà quello di immergersi nelle profondità della tormentata mente di Pagan Min per scoprirne il passato e aiutarlo ad affrontare i demoni che lo perseguitano dall'infanzia.

La commercializzazione di Pagan: Control è prevista per l'11 gennaio su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La battaglia di Pagan Min nel ciclo di colpe e rimpianti che l'attende nel suo inconscio potrà essere fruita "gratuitamente" da chi ha già acquistato il Season Pass di Far Cry 6. Il terzo e ultimo contenuto aggiuntivo del Season Pass, Joseph: Collapse, sarà disponibile più avanti nel 2022 e consentirà agli appassionati di sondare le profondità della mente del villain di Far Cry 5.

Qualora ve la foste persa, su queste pagine trovate la nostra recensione del DLC Vaas Insanity di far Cry 6 a firma di Giuseppe Arace.