Far Cry 6: data d'uscita svelata dal primo video di gameplay!

Come promesso, questo pomeriggio Ubisoft ha mostrato per la prima volta in assoluto delle scene di gameplay tratte dall'attesissimo Far Cry 6, al termine delle quali è stata finalmente rivelata la nuova data d'uscita.

Nel filmato condiviso dalla casa francese il Narrative Director Navid Khavari ci ha portato alla scoperta della produzione, introducendo il setting, la storia, la protagonista, i personaggi non giocanti e il gameplay, fedele ai dettami della serie ma ricco di novità come gli Amigos, nuovi animali mercenari che offrono il loro aiuto in combattimento, meccaniche come il sabotaggio e le folli armi di fortuna, incluso un lancia-dischi che suona la Macarena. La lunga presentazione del gameaply si è inoltre conclusa con l'annuncio della data d'uscita: Far Cry 6 verrà lanciato il 7 ottobre 2021 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Epic Games Store e Ubisoft Connect) e Google Stadia.

Il gioco, ricordiamo, vi metterà nei panni di Dani Rojas, una soldatessa della guerriglia che lotta per la libertà della nazione di Yara, paradiso dei Caraibi congelato nel tempo governato dal dittatore Antón Castillo (interpretato da Giancarlo Esposito) e il suo giovane figlio Diego, che segue le sue orme insanguinate. Far Cry 6 offrirà il più grande open world della serie, con ambienti che spazieranno tra giungle, spiagge ed Esperanza, la capitale di Yara.

Far Cry 6 verrà lanciato il nelle edizioni Standard, Gold, Ultimate e Collector's. Preordinando il gioco riceverete il pacchetto Libertad, che comprende il completo Libertad per Chorizo e l’avanzato Discos Locos, il lancia-dischi trasformato in arma che farà ballare i nemici sulle proprie tombe.