Far Cry 6: tutti i dettagli su Gold, Ultimate e Collector's Edition

Subito dopo aver proiettato la sequenza introduttiva e il trailer d'annuncio di Far Cry 6, Ubisoft ha svelato tutti i dettagli sulle edizioni del gioco che saranno disponibili al lancio il 18 febbraio 2021.

Oltre all'edizione standard, saranno disponibili anche Gold, Ultimate e Collector's Edition per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC:

La Gold Edition (99,99 euro) includerà il gioco base e il Season Pass;

La Ultimate Edition (119,99 euro)includerà il gioco base, il Season Pass e il pacchetto Ultimate, che contiene il pacchetto Spedizione nella giungla, il pacchetto Cacciatore di coccodrilli e il pacchetto Vizio;

La Collector's Edition (esclusiva Ubisoft Store, 199,99 euro) includerà il gioco base, il Season Pass, il pacchetto Ultimate, una replica di alta qualità del "Tostador", il lanciafiamme utilizzato nel gioco (7 parti da assemblare per una lunghezza totale di 72 cm), le istruzioni di montaggio, in un'illustrazione realizzata dal famoso Tobatron, una Steelbook esclusiva, un artbook di 64 pagine, un set di 10 adesivi, un portachiavi di Chorizo, una mappa e la colonna sonora contenente alcuni brani selezionati del gioco.

Coloro che prenoteranno Far Cry 6 potranno inoltre accedere al pacchetto Libertad, che includerà il “completo Libertad” per Chorizo e l’avanzato “Discos Locos”, un lancia-dischi trasformato in arma che farà ballare i nemici sulle proprie tombe.

Segnaliamo, infine, che acquistando Far Cry 6 su Xbox One o PlayStation 4 sarà possibile passare alla rispettiva versione di nuova generazione senza alcun costo aggiuntivo al lancio di Xbox Series X e PlayStation 5.