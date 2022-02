Far Cry 6: disponibile la nuova avventura gratuita crossover con Rambo, i dettagli

Seguendo il percorso tracciato della roadmap dei contenuti aggiuntivi per Far Cry 6, Ubisoft ha pubblicato il nuovo DLC gratuito che porta in dote una missione inedita il cui protagonista assoluto è Rambo.

La nuova missione intitolata All the Blood vede infatti Dani alle prese con un super fan di Rambo e del celebre franchise cinematografico che ha segnato diverse generazioni. La resistenza affronterà ancora una volta l'esercito del despota Anton Castillo, circondata questa volta dalle atmosfere che hanno fatto grande il cinema d'azione di stampo militare. Proprio come successo con le precedenti missioni gratuite, ai giocatori verrà regalato un nuovo oggetto speciale, l'Arco della Vendetta, con il quale affrontare l'avventura in singolo a in cooperativa. Il DLC verrà aggiunto automaticamente al gioco completo con un aggiornamento specifico.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio, vi ricordiamo che Far Cry 6 è già disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Google Stadia. Sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione dell'ultimo DLC Control di Far Cry 6 che vede il ritorno di Pagan Min.