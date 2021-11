Far Cry 6: il DLC con l'iconico Vaas Montenegro ha una data d'uscita

Disponibile dallo scorso 7 ottobre 2021, Far Cry 6 si prepara ad arricchirsi di nuovi contenuti. Vaas Insanity, il primo DLC del sesto episodio della serie Ubisoft e con protagonista l'iconico villain di Far Cry 3, sarà molto presto pronto per il download da parte di tutti gli utenti.

La data d'uscita è fissata per il 16 novembre 2021, come confermato anche da Michael Mando, attore interprete di Vaas nel terzo capitolo e che riprenderà il ruolo anche nel DLC di Far Cry 6. Tramite un post su Twitter, infatti, Mando celebra con entusiasmo l'arrivo del contenuto aggiuntivo che, ricordiamo, è parte dei numerosi DLC del Season Pass di Far Cry 6, che prevede anche contenuti specifici per altri simbolici antagonisti visti nel corso del franchise, quali Pagan Min visto nel quarto episodio e Jospeh Seed nel quinto.

Per quanto riguarda il gameplay, Vaas Insanity includerà meccaniche roguelike e vedrà il celebre personaggio alle prese con un mondo oscuro generato dalla sua mente contorta; il protagonista avrà a disposizione una pistola per difendersi dalle schiere di nemici pronte ad ostacolarlo. Negli scorsi giorni, invece, è stata pubblicata per errore una missione del DLC di Far Cry 6 con Danny Trejo, sebbene Ubisoft sia poi corsa ai ripari rimuovendo prontamente il contenuto reso disponibile prematuramente rispetto ai tempi stabiliti.