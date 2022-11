Far Cry 6, il DLC Lost Between Worlds sarebbe molto vicino: dettagli da Tom Henderson

Con la pubblicazione dell'edizione Game of the Year di Far Cry 6 lo scorso ottobre, Ubisoft ha confermato che un ulteriore DLC, Lost Between Worlds, è in programma per il sesto capitolo principale della serie, sebbene finora non sia stato specificato di cosa si tratti e soprattutto quando sarà disponibile.

Maggiori dettagli sul contenuto aggiuntivo sono ora rivelati dal noto insider Tom Henderson, che lascia intendere come il debutto di Lost Between Worlds potrebbe essere molto vicino stando ad alcuni indizi scovati nel database degli store PlayStation e Xbox da alcune sue fonti. Nello specifico, Henderson riferisce dell'esistenza di un nuovo artwork collegato al DLC, che vedrebbe un personaggio davanti ad un grosso portale simil-multiverso, con differenti ambientazioni di Far Cry 6 al suo interno.

La presenza di questo portale lascia intendere che nel contenuto aggiuntivo sarà possibile muoversi attraverso questi portali per raggiungere istantaneamente le varie location dell'isola di Yara in cui è ambientato il gioco. In aggiunta, sarebbe stati scoperti anche 11 nuovi obiettivi in arrivo all'interno ella produzione, presumibilmente attraverso il DLC.

Henderson conclude il suo intervento ipotizzando che il reveal ufficiale di Lost Between Worlds potrebbe avvenire nel corso dei Game Awards 2022 confermati per l'8 dicembre. Sempre che Ubisoft non voglia anticipare i tempi rivelando ancora prima tutti i dettagli sul suo prossimo contenuto scaricabile per Far Cry 6.