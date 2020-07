Far Cry 6: il doppiaggio in italiano non è previsto?

Lo store di Ubisoft ha aperto i preordini di Far Cry 6, in arrivo a febbraio 2021 in quattro diverse edizioni (Standard, Gold, Ultimate e Collector's), proprio tramite la pagina prodotto del negozio ufficiale scopriamo una nota legata alla localizzazione in italiano.

Nella tabella delle lingue supportate infatti si parla di interfaccia e sottotitoli tradotti in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo mentre per quanto riguarda l'audio viene evidenziato il doppiaggio in inglese, francese e tedesco ma non in italiano e spagnolo. C'è da dire che anche il trailer di debutto mostrato all'Ubisoft Forward era solamente sottotitolato e non doppiato, evidentemente il publisher francese ha scelto questa soluzione anche per il gioco completo.

Far Cry 6 si avvale di una star d'eccezione come Giancarlo Esposito nel ruolo del dittatore Anton Castillo, sovrano assoluto dell'isola di Yara, chiamato a difendersi insieme al figlio Diego dall'attacco dei ribelli che vogliono porre fine al suo dominio di onnipotenza.

Il nuovo shooter di Ubisoft sarà disponibile dal 18 febbraio 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X, in questi ultimi due casi con supporto per upgrade gratis e Smart Delivery.