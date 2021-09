Far Cry 6: c'è Danny Trejo nei piani post-lancio su contenuti gratis e DLC del Season Pass

A poche settimane di distanza dall'uscita, Ubisoft illustra il programma post-lancio di Far Cry 6 descrivendo in maniera dettagliata tutti i contenuti gratuiti e le attività da svolgere nelle espansioni legate al Season Pass.

Come svelato durante l'E3 2021 con il video sui DLC di Far Cry 6, il Season Pass darà modo agli appassionati di indossare i panni di alcuni tra gli antagonisti più celebri della serie, ovvero Vaas Montenegro, Pagan Min e Joseph Seed. Ogni villain dovrà lottare per sfuggire agli orrori provocati dalla sua mente immergendosi in un'esperienza onirica ispirata al genere roguelite: i giocatori inizieranno le avventure dei DLC con un equipaggiamento estremamente limitato, per poi andare alla ricerca di potenziamenti e armi ancora più letali addentrandosi sempre più nella psiche dei cattivi.

Il Season Pass di Far Cry 6 è compreso nelle versioni Gold, Ultimate e Collector, oppure è acquistabile separatamente al prezzo di 39,99 euro. Eccovi la scaletta dei contenuti premium e degli Episodi del Pass con le relative tempistiche di lancio:

Episodio 1 - Vaas: Insanity , disponibile da novembre 2021

, disponibile da novembre 2021 Episodio 2 - Pagan: Control , disponibile da gennaio 2022

, disponibile da gennaio 2022 Episodio 3 - Joseph: Collapse , disponibile da marzo 2022

, disponibile da marzo 2022 Far Cry 3 Blood Dragon - Su Windows PC, i possessori del Season Pass riceveranno il gioco originale uscito nel 2013, mentre su console e Stadia gli utenti riceveranno la Classic Edition

- Su Windows PC, i possessori del Season Pass riceveranno il gioco originale uscito nel 2013, mentre su console e Stadia gli utenti riceveranno la Classic Edition The Blood Dragon Set - Un DLC che comprende sette oggetti utilizzabili nel gioco principale di Far Cry 6: un outfit, le armi AJM9 e Kobracon, il veicolo Omega Enforcer, il charm per arma KillStar, l'Amigos K-9000 e il veicolo Chibi Blood Dragon

Oltre ai DLC e ai bonus del Season Pass, Ubisoft promette di lanciare tanti contenuti gratuiti che contribuiranno a espandere l'universo di Far Cry 6 dopo l'uscita del gioco:

Rivolte Settimanali - Ogni settimana a partire dal lancio, chi completerà la storia principale potrà affrontare nuove minacce insieme ai partigiani di Yara con missioni che, una volta completate, daranno accesso ad aggiornamenti speciali per l'attrezzatura

- Ogni settimana a partire dal lancio, chi completerà la storia principale potrà affrontare nuove minacce insieme ai partigiani di Yara con missioni che, una volta completate, daranno accesso ad aggiornamenti speciali per l'attrezzatura Operazioni Speciali - Ambientate in nuove aree, le 6 Operazioni di Far Cry 6 introdurranno meccaniche di gameplay inedite. Le prime due mappe delle Operazioni Speciali, Mesozoico e Maceo, saranno disponibili al lancio

- Ambientate in nuove aree, le 6 Operazioni di Far Cry 6 introdurranno meccaniche di gameplay inedite. Le prime due mappe delle Operazioni Speciali, Mesozoico e Maceo, saranno disponibili al lancio Missioni Crossover - Nella fase post-lancio verranno introdotte 3 missioni crossover che coinvolgeranno Danny Trejo, Rambo e Stranger Things

Il team di sviluppo di Far Cry 6, appena entrato in fase Gold, specifica inoltre di volersi dedicare alla realizzazione di ulteriori contenuti che contribuiranno ad ampliare ulteriormente l'esperienza di gioco.