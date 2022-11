Far Cry 6: l'espansione Lost Between Worlds verrà rivelata tra pochi giorni

Pochi giorni fa abbiamo parlato delle dichiarazioni rilasciate da Tom Henderson sui dettagli del DLC di Far Cry 6 Lost Between Worlds. Oggi, però sono giunte ulteriori informazioni proprio dalla stessa Ubisoft, andando ad annunciare una lieta notizia per gli amanti dell'intero brand. Ma di che si tratta?

L'informazione proviene proprio dall'account Twitter ufficiale di Far Cry 6 nel quale, con un semplice Tweet autoesplicativo, è stato annunciato quanto segue: "La livestream reveal dell'espansione di Far Cry 6 sta arrivando. Sintonizzatevi il 29 novembre alle 10:00 PT su Twitch per scoprire di più". La data di annuncio ufficiale di tutte le informazioni circa la prossima espansione dedicata all'ultima iterazione di uno dei brand storici di Ubisoft è ormai alle porte. Come scoperto nel corso degli ultimi giorni, l'artwork di cui Henderson ha parlato potrebbe aver fatto trapelare alcuni dettagli sui contenuti che verranno proposti.

Si parla, infatti, di possibili portali simi-multiverso per viaggiare nelle location dell'isola di Yara, a cui fanno seguito undici nuovi obiettivi che potrebbero essere rilasciati con il medesimo contenuto a pagamento. Inizialmente si pensava che l'annuncio potesse costituire uno dei tanti tasselli che comporranno il mosaico dei The Game Awards dell'8 dicembre 2022 ma, come confermato dal sopracitato Tweet proveniente dall'account ufficiale di Far Cry 6, dovremo aspettare solo una manciata di giorni. Il 29 novembre 2022 è la data del reveal ed è molto vicina.

Le informazioni circa Lost Between Worlds sono molto poche: tra le poche cose sicure che conosciamo, infatti, vi è la disponibilità del DLC nella versione Game Of The Year di Far Cry 6, venduta al prezzo di listino di 119,99 euro e al cui interno sono presenti tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati finora per il titolo Ubisoft. Al di là della presenza di questi portali, anche chiamati Rifts, non vi sono ulteriori dettagli. Ciò nonostante, l'attesa attorno alla presentazione ufficiale di Lost Between Worlds si fa sentire. Il mondo di Far Cry 6 continua ad espandersi sempre più, riuscendo ad offrire numerosissimi contenuti anche a parecchia distanza rispetto al giorno di lancio. Voi cosa ne pensate? Siete interessati al nuovo contenuto in arrivo e all'annuncio che farà capo ad una probabile data d'uscita ufficiale del DLC? Vi invitiamo a farci sapere la vostra opinione nei commenti.