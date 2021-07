Far Cry 6: da Esperanza all'isola di Santuario, un focus sugli scenari di Yara

Dopo aver delineato i grandi piani del 2021 tra giochi e fumetti di Far Cry, Ubisoft pubblica un interessante approfondimento sulle ambientazioni più iconiche e rappresentative di Yara, il Paese ispirato a Cuba che avremo modo di esplorare in Far Cry 6.

Il nuovo focus sugli scenari digitali del prossimo, atteso sparatutto free roaming di Ubisoft assume la forma di un fittizio reportage di un giornalista de La Voz de Yara. Il racconto dell'inviato dell'organo di stampa più ascoltato dagli abitanti di Yara ripercorre le tappe più importanti di un viaggio ideale che lo stesso Barbès ha compiuti per due settimane, percorrendo il Paese alla ricerca dei luoghi più suggestivi di questo paradiso caraibico sconvolto dalla violenza della dittatura di Anton Castillo.

Tra papaya, lime e lucuma, il redattore de La Voz de Yara ci invita così a passeggiare per le strade della capitale Esperanza e a non fare caso alle "rassicuranti" camionette delle pattuglie armate di Castillo che imperlano il paesaggio.

La retorica di regime di Barbès affiora anche nel racconto delle "viste da sogno" di El Este, una zona turistica ricca di aree da esplorare ma che, se vista con gli occhi di un guerrigliero intenzionato a rovesciare Castillo, assume i contorni di una zona piena di basi da espugnare. La narrazione di Barbès delle bellezze "incontaminate" di Yara prosegue nella cornice dell'Isola di Santuario, un paradiso naturale descritto in maniera stucchevole come un luogo "difeso da patrioti devoti alla causa del governo che credono fermamente nel riciclaggio".

La lotta per porre fine alla propaganda di Castillo avrà ufficialmente inizio il 7 ottobre, con il lancio di Far Cry 6 su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.