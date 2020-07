Far Cry 6 e i finali multipli: Giancarlo Esposito svela dettagli sulla storia

Nel corso di un'intervista concessa ad HypeBeast dopo il reveal trailer di Far Cry 6 all'evento Ubisoft Forward, l'attore Giancarlo Esposito che interpreterà il dittatore Anton Castillo ha svelato degli importanti dettagli sulla storia del prossimo capitolo di questa iconica serie sparatutto.

L'interprete del villain di Far Cry 6 ha spiegato di aver dovuto girare diverse sequenze per "fare più take per diversi endgame", suggerendo così un aspetto della campagna principale del kolossal FPS che non era emerso durante l'ultimo show digitale di Ubisoft, ovvero la presenza dei finali multipli e di una narrazione ramificata.

Stando sempre a quanto spiegato da Esposito durante l'intervista, il mondo di Far Cry 6 "è più completo perchè tu, come essere umano, puoi prendere una decisione in merito a ciò che accade ad Anton Castillo, si tratta di un nuovo mondo ed è fantastico farvi parte. Gli autori di Far Cry 6 mi hanno fatto sapere che erano dei grandi fan di Breaking Bad, e di certo sarebbe stato più preoccupante sapere che non lo fossero perchè non volevo interpretare nuovamente Gus Fring. Così quando ho sentito parlare di questo nuovo personaggio, ho pensato che c'è questa piccola nazione insulare che rimanda all'America Latina e all'Africa che mi permette di differenziare il mio personaggio e renderlo unico rispetto a ciò che ho fatto in passato".

L'uscita di Far Cry 6 è prevista per il 18 febbraio 2021 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, ma anche su PS5 e Xbox Series X con update gratis dalle rispettive versioni current-gen. Avete già letto la nostra anteprima di Far Cry 6 curata da Francesco Fossetti?