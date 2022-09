Far Cry 6 Game of the Year: un leak svela l'Upgrade Pass del gioco Ubisoft

Di Far Cry 6 non si sente parlare ormai da un po' di tempo, e Ubisoft non ha fornito alcun aggiornamento riguardante l'ultima incarnazione della sua serie open world nel corso dell'Ubisoft Forward di settembre. Eppure sembra che qualche novità non mancherà nel prossimo futuro, stando ad un recente avvistamento.

Come fatto notare dal profilo Twitter Aggiornamenti Lumia, sembra che la compagnia d'Oltralpe sia pronta ad annunciare una nuova edizione di Far Cry 6. Ciò che potete osservare più in basso è l'anteprima del Game of the Year Upgrade Pass del gioco, che probabilmente consentirà la possibilità ai giocatori di passare alla versione completa del gioco, comprensiva quindi di tutti i DLC, le espansioni e contenuti aggiuntivi distribuiti da Ubisoft nel corso del tempo, anche attraverso il Season Pass e l'Expansion Pack.

Far Cry 6 ha avuto tre principali espansioni, tutte legate ai precedenti capitoli della serie e ai suoi iconici villain: Insanity ha riportato sulla scena l'indimenticato Vaas di Far Cry 6; Control è invece dedicato a Pagan Min di Far Cry 4; ed infine Collasso ci ha fatto intraprendere un viaggio nella mente del Padre Joseph Seed di Far Cry 5.

Al momento non ci sono commenti ufficiali sull'avvistamento, dunque sarà bene attendere eventuali aggiornamenti da parte di Ubisoft. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Far Cry 6 per ulteriori approfondimenti sul gioco ambientato a Yara.