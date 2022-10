Far Cry 6 Game of the Year a sorpresa già disponibile: quanto costa l'Upgrade Pass?

Neanche il tempo di leggere in rete i leak su Far Cry 6 Game of the Year Upgrade Pack che Ubisoft va subito dritta al sodo, confermando ufficialmente che la nuova versione del suo ultimo Far Cry è già disponibile per il download.

Il gioco è comparso sugli store digitali PlayStation e Xbox, confermando ufficialmente i rumor degli scorsi giorni. Ma quanto costa l'Upgrade Pass? Per chi non ha mai giocato prima a Far Cry 6, il pacchetto completo è proposto alla bellezza di 120 euro, comprensivo del gioco base e di tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati nel corso del tempo. Chi invece già possiede il titolo potranno effettuare l'upgrade alla GOTY Editiion spendendo 60 euro.

La nuova edizione di Far Cry 6 rivela inoltre che un nuovo DLC è prossimamente in arrivo, intitolato "Lost Between Worlds". Ubisoft non ha specificato in cosa consiste la nuova espansione, ma ha intanto confermato quali sono tutti gli altri contenuti presenti all'interno della nuova versione:

Gioco base (se non acquistato precedentemente)

Tutti i contenuti del Season Pass, tra cui le mini-avventure incentrate su Vaas Montenegro, Pagan Min e Joseph Seed

Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition

Ultimate Pack comprensivo di Jungle Expedition Pack, Croc Hunter Pack e Vice Pack

Tutti gli update gratis pubblicati finora

Se il titolo Ubisoft attira la vostra attenzione, non perdetevi la nostra recensione di Far Cry 6, dove scoprirete nel dettaglio meriti e difetti dell'ultimo episodio della serie.