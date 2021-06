Far Cry 6 e il gameplay in terza persona: nuovi dettagli da Ubisoft

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di GameSpot, il direttore narrativo di Far Cry 6 Navid Khavari ha fornito nuovi dettagli sulle dinamiche di gameplay da sperimentare nelle fasi in cui sarà possibile sganciarsi dalla visuale in soggettiva per passare alla telecamera in terza persona.

L'esponente del team di sviluppo interno a Ubisoft che sta dando forma all'esperienza ludica e narrativa di Far Cry 6 spiega che "ci sono alcuni motivi per quei cambi di prospettiva. In frangenti come i filmati, ad esempio, la visuale in terza persona è un qualcosa che il nostro team ha provato sin dall'inizio dello sviluppo e abbiamo scoperto quanto renda sorprendente fluida ogni scena. Il cambio di prospettiva è perfetto per connettere la protagonista Dani al mondo che deve esplorare, la immerge nelle atmosfere di Yara".

Sempre a detta di Khavari, le fasi di passaggio dalla prima alla terza persona interesseranno anche il gameplay e serviranno, ad esempio, per "dare modo agli utenti di vedere le personalizzazioni del proprio personaggio. Una volta entrati nei campi dei guerriglieri, ad esempio, ogni utente avrà l'opportunità di vedere il modello completo del proprio alter-ego e scoprire quali sono le sue customizzazioni, dallo zaino ai vestiti".

L'altro momento in cui l'esperienza di gameplay forzerà il passaggio dell'inquadratura dalla prima alla terza persona in Far Cry 6 sarà quello dell'impiego dell'abilità speciale del proprio zaino, come spiega lo stesso Khavari quando afferma che "nei momenti cui lo zaino Supremo entra in azione, la transizione in terza persona della telecamera è pensata per dare modo ai giocatori di vedere l'animazione dell'attacco speciale nel suo complesso e, ovviamente, per far percepire agli utenti il vero impatto di quelle azioni".