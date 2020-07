Far Cry 6: GameStop apre i preordini e offre bonus aggiuntivi e due edizioni esclusive

GameStop Italia ha aperto i preordini di Far Cry 6, con ben tre edizioni disponibili (Yara, Ultimate e Gold) di cui due in esclusiva assoluta non disponibili per l'acquisto o il preorder presso altri rivenditori.

La Yara Edition include il gioco e il pacchetto Caccia al Coccodrillo con la divisa caccia al coccodrillo, il fucile 45/70, il ciondolo arma dente di coccodrillo e la decorazione veicolo cartuccia per 45/70. La Ultimate Edition include in aggiunta al gioco anche il Season Pass e l'Ultimate Pack con i pacchetti Vizio, Caccia al Coccodrillo e Spedizione nella Giungla. Infine la Gold Edition include il gioco e il Season Pass.

Far Cry 6 Preordini

Effettuando il preordine di una qualsiasi versione riceverete come bonus il Pacchetto Libertad che include la divisa Libertad per il Chorizo e l'arma Discos Locos. Confermato il supporto per upgrade gratis e Smart Delivery:

Passa alla versione per PlayStation 5: la copia digitale e il Blu-Ray di Far Cry 6 per PlayStation 4 permetteranno di accedere alla corrispondente versione digitale di Far Cry 6 per PlayStation 5 senza costi aggiuntivi.

Far Cry 6 Smart Delivery: una volta acquistato il gioco, sarà giocabile sia su Xbox One che su Xbox Series X non appena entrambe le console e le versioni di Far Cry 6 saranno disponibili.